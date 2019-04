Tjorven (21) trekt naar Miss Global Universe in Singapore, en neemt haar havenplunje mee Kristof Pieters

11 april 2019

14u40 0 Beveren Tjorven Van Wauwe (21) mag op 23 juni ons land vertegenwoordigen op de verkiezingsshow van Miss Global Universe in Singapore. De Melseelse schone zal er ongetwijfeld opvallen, want voor haar persoonlijke act trekt ze geen galakleed maar wel haar oranje havenarbeidersoverall aan. Tjorven werkt als markeerder aan de dok en die troef wil ze in de havenstad Singapore uitspelen. “Dansen en zingen kan ik toch niet. Dan kan ik maar beter iets over het leven aan de dok vertellen”, lacht ze.

Twee jaar geleden mocht Tjorven ook al het kroontje dragen van Aardbeiprinses. Dat ze nu gevraagd werd voor Miss Global Universe is daar een rechtstreeks gevolg van. “Maar het is zeker niet de bedoeling om aan nog andere verkiezingen deel te nemen”, vertelt ze. “Annick Eycken, die de deelnemers van Miss Global Universe selecteert in Frankrijk en België, had me twee jaar geleden al een keer gevraagd maar ik voelde me toen nog iets te jong voor zo’n avontuur. Nu polste ze opnieuw naar mijn interesse en heb ik toegehapt. Het zal meteen ook mijn laatste missverkiezing zijn. Ik kijk er wel naar uit. Ik reis op 17 juni naar Singapore en zal er een week verblijven. De dag na de finale keer ik terug. Op het programma staan heel wat uitstappen, fotoshoots, enz. Ik zal me dus zeker niet vervelen en tegelijk krijg ik de kans om dit mooie land te bezoeken.”

Meisjes aan de dok zijn geen taboe meer

Opmerkelijk is wel dat Tjorven als markeerder werkt in de haven. “Mijn vader en twee broers werken ook in de haven”, legt ze uit. “Ik had op school gekozen voor een studierichting in de zorgsector en zou normaal gezien als thuisverpleegster aan de slag gaan maar ik merkte al snel dat ik de buitenlucht te veel zou missen. Via mijn vader en mijn broers hoorde ik dat er veel volk gezocht werd aan de haven en dus waagde ik mijn kans. Ik heb daar nog geen moment spijt van gehad. Ik werk nu als markeerder. Mijn taak is het controleren van de containers die worden gelost en geladen. Bij het lossen kijk ik na of er geen schade is en check ik of de containernummers en het gewicht kloppen en er een zegel aan hangt. Bij het laden controleer ik of de juiste containers aan boord gaan. Intussen werk ik al twee jaar bij DP World en ken ik iedereen bij naam en toenaam. Toen ik net begon, was het wel wennen. Ik weet nog hoe alle koppen omdraaiden de eerste dag dat ik de kantine binnenkwam. Vroeger was het uitgesloten dat een vrouw aan de dok ging werken maar dat taboe is al lang verleden tijd. Er gaan meer en meer vrouwen en jonge meisjes aan de slag. Je moet natuurlijk wel je mannetje kunnen staan.”

Net als bij de verkiezing van de Aardbeiprinses kan ze ook nu rekenen op heel wat steun bij haar collega’s. “Het zijn de beste supporters die je je kan wensen”, lacht ze. “Sinds ze weten dat ik ga deelnemen aan Miss Global Universe word ik er overal op aangesproken.”

In oranje overall naar Singapore

Aan Miss Global Universe nemen meisjes deel uit dertig verschillende landen. Tjorven beseft dat ze origineel uit de hoek zal moeten komen om het verschil te maken. “En dat is alleszins niet door te dansen of zingen want ik kan geen van beide”, lacht ze. “Ik zal mijn oranje overall aantrekken die ik aan de dok draag. Die stunt wou ik eigenlijk al doen bij de verkiezing van de Aardbeiprinses maar dat vond men er toen wat over. Singapore is echter ook een wereldhaven en dus leek het me dit een geknipt moment. Bovendien moet je inderdaad toch ergens het verschil proberen te maken. Als ik mijn mannetje aan de dok kan staan, zal dat in Singapore ook geen probleem zijn.”