Tiener klimt in bouwkraan 19 juni 2018

02u47 0

De hulpdiensten zijn zondagavond massaal uitgerukt naar de Hoog Kallostraat in Kallo. Een getuige had gezien hoe een tiener van 14 of 15 jaar in een bouwkraan was gekropen. Toen de opgeroepen brandweer niet veel later aankwam, was de avontuurlijke tiener alweer naar beneden geklauterd en verdwenen. Intussen was er ook een ziekenwagen ter plaatse gekomen en was zelfs het klimteam van de brandweer al geactiveerd. Die moest niet meer tussenkomen. De brandweer sloot de bouwwerf goed af met nadarhekken om te voorkomen dat waaghalzen opnieuw de kraan zouden kunnen opklimmen. (PKM)