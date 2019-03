Tien meisjes dingen naar titel van 57ste Aardbeiprinses Kristof Pieters

28 maart 2019

10u03 6 Beveren In OC Boerenpoort zijn de tien finalisten voorgesteld die eind mei meedingen naar de titel van 57ste Aardbeiprinses. Uittredende prinses Nimfa Bogaert mag volgende week eerst wel nog naar het koninklijk paleis om de Melseelse primeuraardbeien te overhandigen.

De Aardbeifeesten zullen dit jaar doorgaan van 29 tot 2 juni met de prinsesverkiezing op donderdag 30 mei als hoogtepunt. De tien finalisten werden nu voorgesteld in OC Boerenpoort. Ze zijn allemaal uit de regio en Melsele zelf is opnieuw opvallend goed vertegenwoordigd met Oona De Bock (18), Lauren Vanheuckelom (23) en Valerie Janssens (19). De andere finalisten zijn Shauny Cools (21) uit Beveren, Hanne Peirsman (17) uit Kruibeke, Iene Van Royen (21) uit Nieuwkerken, Caro Smet (19) uit Rupelmonde, Natalie Borst (19) uit Moerzeke en Deborah De Vriendt (23) uit Overmere.

De tien kandiaten zullen de komende weken al campagne moeten voeren. “Want ook hun aanwezigheid op allerlei evenementen en activiteiten zal meetellen voor punten”, zegt coach Jessy De Wreede.

Uittredend prinses Nimfa Bogaert heeft welnog één belangrijke afspraak voor ze haar kroontje doorgeeft. Op 4 april wordt ze namelijk samen met haar eredames Yana Van Bogaert en Tiana Delbaere verwacht op het koninklijk paleis om er de primeuraardbeien te overhandigen.

Succesingrediënten behouden

Aan de formule van de Aardbeifeesten werd niet teveel gesleuteld. “Alle succesingrediënten blijven behouden”, zegt voorzitter Luc Van Hese. “We starten wel een dagje vroeger dan vorig jaar. De opening is namelijk op woensdag 29 mei en die avond staan vooral de Wase Tuinders centraal. Ze zorgen ook opnieuw voor een fraaie inrichting van de tent. Net als vorig jaar is er slechts één tent zodat er verkeer mogelijk blijft op het Kerkplein.”

Omdat het Aardbeicomité maar een beperkte groep vrijwilligers heeft, werd vorig jaar een oproep gedaan naar verenigingen en individuele inwoners om zelf activiteiten op poten te zetten in en rond de feesttent. Dit jaar springen de uitbaters van Kato’s Vintage Store mee op de kar. De nieuwe zaak uit Melsele verkoopt voornamelijk zelfgemaakte kledingstukken met een knipoog naar de jaren vijftig, zestig en zeventig. Op donderdag 30 mei zal er doorlopen van 10 tot 16 uur een retro-vintagemarkt zijn. “En hierbij roepen we alle bezoekers op om zowel kledij als kapsel die dag aan te passen in vintagestijl”, zegt Van Hese. Tegelijk gaat er ook een oldtimertentoonstelling door en zal een jury de grootste aardbei en de mooiste kist kiezen. Na de verkiezing van de nieuwe Aardbeiprinses op donderdag mag Sam Gooris de aansluitende fuif op gang trekken. Op vrijdag is er een seniorenmiddag met Garry Hagger en wordt ’s avonds titelverdediger Hertenlaan uitgedaagd als ‘Slimste Straat van Melsele’. Zaterdag is er het bal van de burgemeester van Melsele en zondag volgt de sportieve apotheose met de Aardbeienrit en Aardbeirun. Beide initiatieven hopen elk zo’n 500-tal deelnemers op de been te brengen. Unizo zal die dag een kinderdorp bouwen van 14 tot 16 uur. Tot slot mag Gene Thomas de feesten afsluiten met een concert om 16 uur.