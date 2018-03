Tien finalisten Aardbeiprinses 2018 bekend FEESTCOMITÉ STELT GROTE TENT GRATIS TER BESCHIKKING AAN VERENIGINGEN KRISTOF PIETERS

30 maart 2018

02u53 0 Beveren In OC Boerenpoort zijn de tien finalisten voorgesteld die begin mei meedingen naar de titel van 55ste Aardbeiprinses. De organisatie van de Aardbeifeesten pakt uit met een origineel concept. Het feestcomité stelt hun grote feesttent gratis ter beschikking aan verenigingen.

Het Aardbeicomité kan een mooi programma voorleggen voor de 56e editie van de Aardbeifeesten in Melsele en dat is voor een groot deel te danken aan verschillende verenigingen die mee hun schouders onder de festiviteiten zetten. Na het uiteenvallen van het vorig feestcomité hing de toekomst van de Aardbeifeesten even aan een zijden draadje. Een nieuwe groep onder voorzitterschap van Luc Van Hese nam de fakkel over en koos voor een nieuwe formule, met iets meer bescheiden festiviteiten. "Onze groep is te klein om alles zelf te organiseren en daarom hebben we besloten om een oproep te doen naar verenigingen", legt hij uit. "Concreet stellen we eigenlijk onze grote feesttent gratis ter beschikking. De verenigingen mogen onze infrastructuur gebruiken om iets origineel op poten te zetten. Het is een win-winsituatie. Wij kunnen een mooie affiche voorleggen en de verenigingen kunnen hun clubkas spijzen."





Zo springt Gym Waasland mee op de kar met een soort spel zonder grenzen en een burgerfestijn. "Ploegen moeten op voorhand inschrijven, maar uiteraard is iedereen welkom om te supporteren."





Bierclub De Beverse Mout pakt uit met een mini-bierfestival. "We serveren in totaal 10 bieren van 7 Beverse brouwerijen", zegt Johan Reyns. "Door als één collectief naar buiten te komen, worden alle brouwsels van eigen bodem gepromoot."Koen Maes, de ludiek verkozen dorpsburgemeester, zal in de feesttent dan weer het bal van de burgemeester organiseren.





Hoogtepunt

De Aardbeifeesten zullen dit jaar doorgaan van 9 tot 13 mei met de prinsesverkiezing op donderdag 10 mei als hoogtepunt. De tien finalisten werden woensdagavond voorgesteld in OC Boerenpoort. Ze komen allemaal uit het Waasland. Het gaat om Nimfa Bogaert (23) uit Melsele, Simona Duzdova (24) uit Meerdonk, Natalie Borst (18) uit Moerzeke, Anaïs Ruckineer (20) uit Zwijndrecht, Anouck Cleys (19) uit Verrebroek, Annita Duchène (22) uit Melsele, Tiana Delbaere (19) uit Burcht, Yana Van Bogaert (17) uit Sint-Gillis-Waas, Naomi Oste (23) uit Bazel en Chloë Hofman (18) uit Melsele. Uittredend prinses Tjorven Van Wauwe heeft echter nog één belangrijke afspraak voor ze haar kroontje doorgeeft. Vrijdag wordt ze namelijk samen met haar eredames verwacht op het koninklijk paleis voor de overhandiging van de primeuraardbeien.