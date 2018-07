Thirsty Toucan Zomerbar in schaduw van kasteel 05 juli 2018

Waar? Kasteeldomein Cortewalle.





Wanneer? Van 13 juli tot en met 12 augustus.





Waarom naar daar? Het is de allereerste keer dat de gemeente het kasteeldomein in concessie geeft voor een zomerbar. Van der Valk Hotel zal de zomerbar uitbaten en belooft frisse cocktails, zomerse beats, unieke events en een origineel foodaanbod. Door het zicht op het eeuwenoude kasteel aan het water in een adembenemend groen kader is dit de ideale plek om te ontspannen. Er worden heel wat activiteiten gepland; van een gin tasting tot kinderyoga. Er komen ook heel wat dj's langs zoals Maori en Tim Arisu, bekend van Tomorrowland en goed voor 2,5 miljoen streams met zijn hit 'Fires'.





Inkom: gratis, behalve voor de picknicks en workshops.





www.thirstytoucan.be (PKM)