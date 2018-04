Theater Toekoer brengt 'Blanco' 20 april 2018

02u35 0

Het Beverse theatergezelschap Toekoer brengt dit weekend haar vierde productie op de planken. 'Blanco' zal in het weekend van 20 en 21 april en dat van 27 en 28 april te zien zijn in jeugdcentrum Togenblik. Het stuk is een vervolg op de eerste productie en sluit zo de oorlogsjaren af. Het publiek volgt het verhaal van Antoinette, Mary, Madeleine en Dikke Bertha, die elkaar uit het oog verloren zijn maar nu, zes jaar later, elkaar terug ontmoeten ze tijdens een pleidooi voor het algemeen stemrecht voor vrouwen. Een feministe overtuigt hen om mee te betogen tegen een oneerlijke toekomst. Maar dat loopt niet zoals gepland. De voorstellingen starten om 20.30 uur. Info: toekoer.theatertoekoer.be (PKM)