Tevredenheid over opwaardering markt 23 april 2018

Dorpsburgemeester Koen Maes en gemeenteraadslid Ine Lemmens (CD&V) zijn tevreden over de nieuwe impuls voor de zaterdagmarkt in Melsele.





Met een oproep via Facebook slaagde het duo erin enkele extra kramen te lokken en er was ook meer publieke belangstelling. Schepen voor lokale Economie Filip Kegels (N-VA) is niet gekant tegen het initiatief maar heeft wel bedenkingen. Momenteel staan er op de wekelijkse zaterdagmarkt drie vaste marktkramen opgesteld: een hamburgerkraam, een groenten- en fruitkraam en een kippenkraam. "We zijn ons ervan bewust dat dit een beperkt aantal is", zegt Kegels. "Het is echter geen evidentie om voor de deelgemeenten marktkramers bereid te vinden om wekelijks een vaste standplaats in te nemen. Het beperkte klantenbereik vormt meestal een struikelblok."





Het initiatief van de dorpsburgemeester leverde tijdelijk twee extra kramen op maar Kegels benadrukt dat de gemeente voorlopig nog geen officiële aanvraag ontvangen heeft voor een definitieve standplaats.





"Er moet bovendien voorzichtig worden omgesprongen met de organisatie van deze 'pop-upmarkten'. Het kan en mag niet de bedoeling zijn dat lokale handelaars benadeeld worden. We zijn het initiatief genegen maar het moet wel doordacht aangepakt worden", zegt Kegels nog. (PKM)