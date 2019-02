Terreinwagen botst tegen betonblokken van rotonde: bestuurder gewond Kristof Pieters

24 februari 2019

12u40 7 Beveren Op de rotonde aan de Verrebroekstraat in Verrebroek gebeurde zaterdagavond een zwaar verkeersongeval. De bestuurder van een terreinwagen, die komende uit Verrebroek richting Vrasene reed, botste aan de rotonde op enkele zware betonblokken die als vangrail dienen.

Een aantal van de betonblokken is bij eerdere ongevallen beschadigd geraakte en verplaatst. Ook is er geen signalisatie of straatverlichting, waardoor de bocht net voor de rotonde en de betonblokken bij duisternis amper zichtbaar zijn. Bij het ongeval van zaterdagavond moest de brandweer ter plaatse moest komen om de deur van het voertuig open te breken. De verwondingen van de bestuurder vielen gelukkig mee, maar de terreinwagen raakte wel zwaar beschadigd en moest getakeld worden. Door het ongeval was de Verrebroekstraat gedurende een half uur in beide richtingen afgesloten. Het verkeer kon via Aven Ackers omrijden.