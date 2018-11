Ter Vesten ‘WIK ’T’ zijn publiek Nieuw indoor festival in opvolging van Tournéé Générale Kristof Pieters

16 november 2018

15u53 1 Beveren Cultuurcentrum Ter Vesten pakt zaterdag 17 november uit met een nieuw indoor festival WIK’T. In samenwerking met de bib krijgt het publiek een gevarieerd aanbod voorgeschoteld dat licht buiten de lijntjes van de gewone programmatie kleurt. Dit gaat van muziek en comedy tot literatuur en digitale kunst.

De voorbije 10 jaar organiseerde Ter Vesten het festival Tournéé Générale. Tijdens 7 geslaagde edities werd lokaal talent naast gevestigde waarden op het podium gezet. “We vonden het echter tijd voor een nieuw concept”, vertellen programmatoren Kristien Van Driessche, Joke Quintelier en Tine Mendonck. “De voorbije jaren hadden we heel grote namen die eigenlijk ook bij de gewone programmatie aan bod kwamen. Daarom dat we het nu over een andere boeg wilden gooien. Tijdens het zomerreces van Ter Vesten werden de plannen gesmeed voor een nieuw indoor festival. Met ‘WIK ‘T’ werken we nog wel samen met de bib maar niet meer met jeugdcentrum Togenblik. Bij dit festival mikken we namelijk op een breder publiek van alle leeftijden. We hebben nog altijd wel enkele bekende namen maar die dienen vooral om het publiek te laten kennismaken met minder bekende namen of kunstvormen. We ‘wikken’ dus ons publiek om te zien wat er aanslaat maar volgens ons gaat het zeker ‘wicked’ worden”, klinkt het met een vette knipoog.

Een uitstekend voorbeeld van zo’n experiment is BYOB wat staat voor ‘Bring Your Own Beamer’. Het werd bedacht door internetkunstenaar Rafaël Rozendaal. “Multimediakunstenaars krijgen de foyer ter beschikking en mogen de hele ruimte vullen met projecties. Alles is geoorloofd.”

In de bib is er de installatie ‘Misconnected’. Theatermaakster Kyoko Scholiers plaatste hiervoor vier telefoonhokjes. Op de wanden staan nummers in graffiti. Als mensen de nummers draaien krijgen ze opnames te horen van de meest uiteenlopende gesprekken.

In de schouwburg staat literair podiumbeest Christophe Vekeman. Eind maart verscheen ‘Mensen als ik’, zijn 15e boek. Hij wordt vergezeld door drummer Maxime Lenssens (Zap Mama, Axelle Red, Arsenal…) op het podium van katoen geven. Vekeman belooft alvast wat energie op te sparen voor de afsluitende dj-set.

Nog meer muziek komt van Zita Swoon frontman Stef Kamil Carlens. Hij trad vorig jaar voor het eerst onder zijn eigen naam naar buiten. Met ‘Stuck In The Status Quo’ trekt Carlens het publiek mee in zijn rijke verbeeldingswereld.

Omdat het niet altijd een podium moet zijn, wordt er ook een trailer van een vrachtwagen voor de deur geplaatst. Daarin kan men kennismaken met ‘PAKMAN’, een ontmoeting tussen de ritmes van jongleur Stijn Grupping en percussionist Frederik Meulyzer.

Tot slot tipte Nigel Williams Ter Vesten om de buitenissige comedians Rik Van Geel en Karolien Segers in huis te nemen. Zij zijn in de bib aan het werk te zien.

Keuzestress is niet nodig want de meeste artiesten zullen twee tot drie voorstellingen geven zodat men van alles wat kan meepikken.

Meer informatie en tickets: https://www.tervesten.be/muziek/wik-t