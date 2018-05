Ter Vesten trekt meer (en vooral jonger) volk MOGELIJK KOMT ER REGIOABONNEMENT VOOR ANDERE CULTUURCENTRA KRISTOF PIETERS

26 mei 2018

02u44 0 Beveren Cultuurcentrum Ter Vesten heeft een recordjaar achter de rug. De ticketverkoop zit nu bijna aan de kaap van 60.000. Als testcase zal er dit jaar een 'uitwisseling van publiek' plaatsvinden met drie andere Wase cultuurcentra. Als dit aanslaat, komt er in de toekomst mogelijk een soort regioabonnement.

Het Beverse cultuurcentrum Ter Vesten mag tevreden terugblikken op het voorbije seizoen. Eerder was er al de viering van de 20ste verjaardag, de lancering van een nieuwe website en de renovatie van de schouwburg. Dat werd nu bekroond met een nieuw record. Een mooie start voor Kristof Van den Broeck, die begin januari de fakkel overnam als directeur van CC Ter Vesten. In zijn plaats als programmator werd Kristien Van Driessche, iemand met veel ervaring in de theatersector, aangeworven. "We hebben heel veel positieve reacties gekregen op de gerenoveerde schouwburg", vertelt Kristof. "En uiteraard is en blijft het programma natuurlijk erg belangrijk. Dit heeft gemaakt dat we maar liefst 43.990 ticketjes verkochten voor publieke voorstellingen. Daarbovenop komen nog 15.000 schoolkinderen. We flirten dus met de historische kaap van 60.000 bezoekers."





Ter vesten is ook erg blij dat steeds meer jongeren hun weg vinden. "En dat is deels te danken aan de inspanningen van de gemeente om een bijzonder voordelig jongerenticket aan te bieden aan -26 jarigen", zegt schepen van cultuur Johan Smet. "Vorig seizoen zijn er maar liefst 1.012 van deze tickets verkocht."





Ter Vesten zal komend jaar intensief samenwerken met de culturele centra van Lokeren, Zwijndrecht en Sint-Niklaas. "Die werkten al samen via Wacco maar totnogtoe konden abonnees geen tickets bestellen voor een andere schouwburg", legt Kristof Van den Broeck uit.





Uitwisseling van publiek

"Dit seizoen kan dat wel voor vier voorstellingen. Noem het een soort klein regioabonnement. Als de formule aanslaat kan dit nog uitgebreid worden. Het is immers een testcase met 'uitwisseling van publiek'. Aangezien we niet dezelfde voorstellingen boeken zijn we geen concurrenten van elkaar. We bieden onze abonnees gewoon een breder gamma aan voorstellingen aan."





Het nieuwe programma voor komend seizoen is vanaf nu te ontdekken op www.tervesten.be. Het zal ook nog eens met beeld- en geluidsfragmenten voorgesteld worden op maandag 4 juni om 20 uur. Ter Vesten kiest dit seizoen bewust voor minder klassieke theatervormen maar gaat experimenteren met 'scène op scène' waarbij het publiek letterlijk in de voorstelling plaatsneemt, tot op het podium. Ook zal er steeds meer digitale kunst aan te pas komen. Daarnaast blijft Ter Vesten inzetten op grote internationale circusvoorstellingen en komen er op vlak van muziek grote namen langs als Jef Neve en Spinvis. Michael Van Peel brengt zijn jaarlijkse conference en ook Han Solo, Adriaan Van den Hoof en Paulien Cornelisse zijn te gast. De abonnementenverkoop start online op 9 juni om 10 uur.