Ter Vesten biedt studenten stille ruimte aan tijdens blok “Minder afleiding en steun zoeken bij elkaar” Kristof Pieters

16 januari 2019

11u38 0 Beveren Komende twee weekends zal Cultuurcentrum Ter Vesten zijn mediazaal ter beschikking stellen aan studenten tijdens de blok als aanvulling op het ‘Blok@Bib-project’. Steeds meer jongeren kiezen voor de bib tijdens de blok omdat ze dan minder gestoord worden maar in de weekends is die ’s middags gesloten. De gemeente gaat voor de toekomst op zoek naar een meer structurele oplossing.

Studeren in de bib kent steeds meer succes, zoveel succes dat er zelfs plaatsgebrek dreigt. Het is een trend die ook in de rest van Vlaanderen alleen maar aan populariteit wint. Uit cijfers van Teleblok blijkt dat 70% van de studenten zich minder alleen voelt door samen te studeren. De belangrijkste reden dat jongeren kiezen voor een externe blokruimte is echter de rust en het gebrek aan afleiding. Al een paar jaar kunnen studenten tijdens de blokperiode terecht in de bibliotheek van Beveren om in alle rust, samen met anderen, te komen studeren. “Niet elke student heeft thuis een rustige omgeving om te studeren”, zegt schepen van Jeugd en Onderwijs Katrien Claus (CD&V). “Bovendien vinden sommigen het in die toch wel stressvolle periode, een steun om samen met andere ‘lotgenoten’ te studeren. In groep studeren creëert ook een zekere groepsdruk, je bent minder geneigd om je te laten afleiden door je gsm bijvoorbeeld. Om studenten een hart onder de riem te steken, stellen we graag deze ruimtes ter beschikking.”

Studeren in de bib kan echter enkel tijdens de openingsuren, bijvoorbeeld niet in de namiddag tijdens het weekend. Een gemis vonden enkele studenten die kersvers schepen van bibliotheken en cultuur Ingeborg De Meulemeester (N-VA) contacteerden om hiervoor een oplossing te zoeken. “Ik heb het thuis zelf ondervonden hoe moeilijk het kan zijn voor jongeren om een rustige plek te vinden om te studeren. Zeker als er een leeftijdsverschil is tussen de kinderen en ze niet gelijktijdig examens moeten afleggen is er veel afleiding in huis. De kans hierop is nog groter in het weekend natuurlijk en daarom vroegen jongeren me of de gemeente ook in het weekend iets beschikbaar kan stellen. Als tijdelijke oplossing gaan we voor deze blokperiode ook de mediazaal van Ter Vesten als stille studeerruimte openstellen voor studenten. Het is een noodoplossing en we hebben geluk dat deze zaal toevallig twee weekends na elkaar beschikbaar is. Nadien gaan we het blok@-project van de afgelopen jaren evalueren en bekijken hoe we de komende jaren in samenwerking met verschillende partners, de studenten nog beter kunnen ondersteunen met het aanbieden van stille studeerruimtes. Ik denk hierbij aan de eerste plaats aan jeugdcentrum Togenblik. De fuifzaal kan bijvoorbeeld overdag gebruikt worden. We gaan echter bekijken of er nog andere mogelijkheden zijn binnen de infrastructuur van onze gemeente.”

Tijdens deze blokperiode kunnen studenten nog terecht in de mediazaal van Ter Vesten op zaterdag 19 januari van 9 tot 20 uur, op zondag 20 januari van 10 tot 20 uur en op za 26 januari van 9 tot 20 uur. In de bib kan er nog tot en met zondag 3 februari gestudeerd worden op weekdagen van 8.30 (toegang langs het tuintje) tot sluitingstijd van de bib (ma, di wo en vrij tot 20 uur, do tot 17 uur) en op zaterdag en zondag van 9.30 tot 12.30 uur.