TC Beckhand met zes teams in nationale 17 maart 2018

Tennis

TC Beckhand pakt dit seizoen zowel bij de mannen als bij de vrouwen uit met drie teams in nationale. Bij de mannen in eerste nationale rekent men naast vaste waarden als Flip Van Duyse en Philip De Vetter ook op enkele buitenlanders om het op te nemen tegen TC Deinze , TC du Bercuit, Fayen-Bois en TC Diest in de poules. Een tweede team treedt aan in derde nationale terwijl een reeks streekspelers wellicht verzamelt in de C-ploeg waar onder meer Niels en Yens De Dobbeleer en Ignace Van Kemzeke zijn ingedeeld en waar mannen als Maikel De Boes, Noah Dewulf of Yannick Fauche vermoedelijk hun kans zullen krijgen.





De A-ploeg van de vrouwen waarbij onder meer Justine De Sutter, Shura Poppe, Mandy Wolfert en Louise Burez zijn ondergedeeld, speelt in tweede nationale. De B-ploeg met op papier Lina Dullaert, Elena Van Der Sypt, Frederique Van De Velde en Melissa Van Onckelen speelt in derde nationale en krijgt onder andere TC De Vallei Temse als tegenstander. In het C-team dat ook in derde nationale in een andere poule speelt staan onder meer de namen van Manon Dewulf, Celina Rolly, Eva De Block en Nele Jacobs. (HUN)