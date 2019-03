Tassijns voor laatste keer op de planken in Parochiehuis Gebouwen gaan onder de sloophamer voor nieuwe cultuurzaal Kristof Pieters

18 maart 2019

11u56 0 Beveren Toneelkring Tassijns voert vanaf dit weekend haar allerlaatste productie op in het vertrouwde Parochiehuis van Haasdonk. Tegen september moeten de gebouwen volledig leeggehaald zijn en verdwijnen ze onder de sloophamer. In de plaats komt een nieuwe polyvalente cultuurzaal. De verenigingen zullen wel twee jaar elders onderdak moeten zoeken.

Hoewel de afbraak van het Parochiehuis de ploeg van toneelkring Tassijns heel wat praktische kopzorgen oplevert, is de vereniging opgelucht dat eindelijk de sloophamer wordt bovengehaald. “Dit had eigenlijk al veel vroeger moeten gebeuren”, vindt Wilbert Heirbaut, penningmeester van de toneelkring. “Het gebouw is totaal opgeleefd. Na de verhuis van de fanfare naar het oud gemeentehuis zijn wij de allerlaatste gebruiker van het Parochiehuis. En dat is enkel omdat er geen alternatief is. Het dak is zo lek als een zeef waardoor het intussen binnenregent in de cafetaria en ook de vloer is verzakt. Er zijn wel noodherstellingen gedaan maar het is letterlijk en figuurlijk dweilen met de kraan open. Alleen al aan verwarming betalen we ons blauw. Voor ons mag die sloop dus zo snel mogelijk van start gaan.”

Intussen heeft het gemeentebestuur een erfpachtovereenkomst afgesloten met de vzw Parochiale Werken. De bedoeling is alle gebouwen te slopen en er een nieuwe polyvalente cultuurzaal neer te poten. Toneelkring Tassijns vraagt om zeker betrokken te worden bij de bouwplannen. “Het is normaal gezien de bedoeling dat de fanfare haar repetitieruimte krijgt in een ondergrondse etage”, vervolgt Heirbaut. “Op het gelijkgronds niveau zal dan een nieuwe zaal worden gebouwd met een capaciteit voor een 300-tal personen. Zelf zijn we vragende partij dat er zeker opnieuw een vast podium komt, liefst met een trekkenwand om het gordijn, de decors en lichtbalken op en neer te laten. Ook een inschuifbare zittribune staat op het verlanglijstje.” Heirbaut benadrukt dat het niet alleen om de toneelkring gaat. “In het verleden hadden veel organisaties hun thuisbasis in het Parochiehuis maar door de erbarmelijke staat van de gebouwen zijn ze een voor een vertrokken. Bovendien heeft elke deelgemeente zijn eigen ontmoetingscentrum met een zaal waar voorstellingen kunnen plaatsvinden. Haasdonk wacht hier al jaren op. We beperken ons nu tot één productie per jaar maar een nieuwe zaal zal ongetwijfeld ook voor een frisse wind zorgen in onze vereniging. Voor de opening van de zaal plannen we alvast een grote productie.”

Intussen moet er wel nog door de zure appel van de bouwwerken worden gebeten. “Tegen september moet alles leeggehaald zijn”, vervolgt Heirbaut. “Voor de sloop en de bouw rekenen we toch op een periode van twee jaar. Zowel de sporthal als de gemeenteschool zijn een optie als tijdelijk alternatief.”

Vanaf dit weekend wordt de allerlaatste productie in het oude Parochiehuis op de planken gebracht. Het gaat om de komedie ‘Pension De Hooizolder’, in een regie van Freddy Poeck. Er zijn voorstellingen op 23, 29 en 30 maart om 20 uur en op 24 en 31 maart om 15 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn te koop in de Gazetschop op het Verwilghenplein.