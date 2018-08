T-shirts van Beverse Feesten hip in Congo 23 augustus 2018

De T-shirts van de vrijwilligers van de Beverse Feesten kennen elk jaar een tweede leven. Via Annie Suy, vrijwilliger bij de Wereldwinkel, worden ze namelijk opgestuurd naar Congo. "Die van vorig jaar zijn terechtgekomen bij een groep studenten", weet Annie. "De keer daarvoor zijn ze geschonken aan een jeugdploeg. De shirts zijn erg gegeerd. Ze weten daar natuurlijk niet wat de Beverse Feesten zijn, maar alleen al het feit dat ze uit Europa komen, geeft er voor hen een exotisch tintje aan."





Annie Suy woonde zelf van 1964 tot 1976 in Congo. "Onze drie kinderen zijn daar geboren. Mijn echtgenoot was er werkzaam in het Congolees onderwijs en ikzelf werkte op de Belgische School en had er nadien een privé-kleuterklasje. Het idee om een project op te starten kwam er in 2005 toen ik na 29 jaar terugkeerde en een maand ging helpen in de wijk Matete in Kinshasa. Sindsdien sturen we via onze vzw Bondeko geregeld materiaal op en worden er cursussen dactylo en snit & naad gegeven aan jonge vrouwen." (PKM