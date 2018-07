Subsidies voor toegankelijker Hotel Beveren 18 juli 2018

Van der Valk Hotel Beveren krijgt van minister van Toerisme Ben Weyts een subsidie van 42.985 euro. Dat geld is vooral bedoeld om het hotel toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Toerisme Vlaanderen investeert in totaal 209.801 euro in de uitbouw van kwalitatief hoogstaande toeristische logies in onze provincie. In totaal krijgen 10 Oost-Vlaamse logiesuitbaters een steuntje in de rug. De tegemoetkoming is vooral gericht op structurele verbeteringen, zoals toegankelijke en kindvriendelijke voorzieningen, de aanleg van camperplaatsen of het verbeteren van de toegankelijkheid van mensen met een beperking. "Dit soort investeringen zijn vaak niet meteen rendabel", zegt minister Weyts. "Daarom geven we de logiesuitbaters een steuntje in de rug. Door te investeren in familievriendelijke logies en toegankelijkheid spelen we in op een duidelijke nood." (PKM)