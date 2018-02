Stuurgroep om verkeersproblemen aan te pakken 09 februari 2018

De Wase gemeenten vrezen dat heel wat verkeer zich een weg zal zoeken door de dorpskernen als alles vaststaat op de E17 of E34 omwille van de werken. Daarom zal op voorstel van Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) een politieke stuurgroep opgestart worden om de verkeersproblemen aan te pakken en indien nodig bij te sturen. "De tram is een goed alternatief, maar het park-and-ride-parkeerterrein in Melsele wordt niet uitgebreid, terwijl dat op Linkeroever wél wordt vergroot. Wie de tram wil nemen, zal dus met de auto eerst nog altijd door Beveren en Zwijndrecht moeten rijden." BAM benadrukt dat in overleg voorzien wordt. Vanaf februari komt er wel een tweewekelijks BLVC-overleg om de impact van de werken te bespreken. (PKM)