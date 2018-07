Stuk weide gaat in vlammen op 20 juli 2018

02u38 0 Beveren De brandweer werd gisterenochtend nog maar eens opgeroepen voor een brand ten gevolge van de droogte.

Omstreeks 10.15 uur merkte een bewoner van de Middenheide de brand op. "Ik was aan het werk aan mijn dak toen ik plots een zware rookontwikkeling waarnam. Ik kon niet meteen zien wat er in brand stond, maar heb wel meteen de brandweer gebeld", vertelt de man. Toen de brandweer van de posten Melsele en Sint-Niklaas niet veel later arriveerden, troffen ze een brand aan op een weide. Een stuk grasland van zo'n 300 m2 stond in lichterlaaie. De brand was snel onder controle en op geen enkel moment was er gevaar voor overslag naar gebouwen of bomen. Wat de oorzaak van de brand is, is niet gekend.





(PKM)