Studenten GTI leren solliciteren MENSEN MET TECHNISCH PROFIEL ERG GEGEERD BIJ BEDRIJVEN

27 februari 2018

02u55 0 Beveren Nog niet afgestudeerd zijn en toch al het vooruitzicht hebben op een mooie job. Het kan bij het Beverse GTI. De school organiseerde gisteren een sollicitatiebeurs. De leerlingen konden bij wijze van training, maar ook effectief, solliciteren bij een twintigtal bedrijven.

De leerlingen van het GTI Beveren zijn erg gegeerd bij ondernemingen. Er is immers een enorm grote nood aan technisch personeel en bedrijven moeten er vroeg bij zijn om in de gunst te komen van de jongeren. De school moest dan ook weinig moeite doen bij een oproep naar bedrijven om deel te nemen aan een 'sollicitatiebeurs'.





"Onze leerlingen krijgen de kans om al dan niet fictief te solliciteren bij echte bedrijven. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap", zegt directeur Pascal De Rop. "Onze afstudeerders leren solliciteren binnen een veilige omgeving, krijgen bruikbare tips en leren onmiddellijk ook een aantal potentiële werkgevers kennen. Maar uiteraard houden we wel in de gaten dat er geen echte contracten worden afgesloten. We maken ons ook geen illusies. De bedrijven houden natuurlijk achteraf nog contact met onze leerlingen om ze warm te maken voor hun vacatures"





Technische profielen

Dat geven de bedrijven in kwestie ook ruiterlijk toe. "We zitten hier in een regio met veel economische activiteit en dus is de concurrentie groot", zegt Andy Michiels, HR-manager bij aannemingsbedrijf Van Wellen. "Infra en Van Wellen behoren tot de Willemen Group, dat meer dan 1.200 mensen tewerk stelt. We hebben recent nog een asfaltcentrale geopend in de Waaslandhaven. Bedrijven moeten er vroeg bij zijn in de zoektocht naar geschikt personeel en daarom dat we hier aanwezig zijn. De beste leerlingen worden als eerste weggekaapt. We zijn zelf erg actief in deze regio en zoeken vooral technische profielen zoals mecaniciens en onderhoudstechnici. Met de leerlingen houden we contact via mail en als ze afstuderen, sturen we nog een berichtje om te horen of ze nog interesse hebben. Het loont wel om op deze manier te werken."





Nuttige tips gekregen

Jihad Ben Salem en Yves Van Bogaert zitten in hun laatste jaar constructielassen en hebben al enkele aanbiedingen op zak. "Lassen is natuurlijk een knelpuntberoep. Het is fijn om te weten dat we quasi zeker zijn van een job als we afstuderen", vertellen de leerlingen. "Maar we proberen wel selectief te zijn", benadrukt Yves. "Ik wil met plezier gaan werken en dus ook de collega's, het soort werk en de omgeving is belangrijk. We hebben op deze beurs al enkele nuttige tips gekregen om te solliciteren."





En daar draaide het gisteren om. "Onze leerlingen zijn gegeerd op de arbeidsmarkt, maar ze moeten zich nog wel kunnen aanprijzen bij de bedrijven", vindt leerkracht Karen Braem. "Deze beurs is dus een win-winsituatie voor alle partijen. De bedrijven geven feedback aan de studenten over de manier waarop ze solliciteerden en daarvan kunnen ze heel wat opsteken." Dat zegt ook directeur Pascal De Rop. "Ik schat dat 99 procent van onze leerlingen al een baan heeft bij het afstuderen. De leerlingen weten ook dat de vraag naar technisch personeel groot is en dat kunnen ze natuurlijk uitspelen door te solliciteren bij verschillende bedrijven."