Stroveld gaat op in vlammen 23 juli 2018

02u29 0 Beveren Aan Nieuw-Arenberg is zondag omstreeks 13 uur zowat vijfduizend vierkante meter aan stroveld in vlammen opgegaan.

Een landbouwer was achteraan op zijn terrein naast een schuur en het getroffen veld aan het werken, toen er plots brand uitbrak. Door de droogte en de wind konden de vlammen zich in een mum van tijd verspreiden. Even vreesde de landbouwer dat ook zijn schuur gevaar liep, maar de brandweer van de post Kieldrecht kon dat verhinderen.





Omdat het een grote brand betrof, werd bijstand gevraagd van de posten Melsele en Beveren, die onder meer met een grote tankwagen uitrukten. Na een halfuur was het vuur onder controle, en na nog eens een halfuur nablussen kon de brandweer inpakken. Zo'n vijfduizend vierkante meter stroveld bleef wel zwartgeblakerd achter. (PKM)