Stratenloop in Aardbeiendorp 09 mei 2018

02u28 0

Op zondag 13 mei wordt voor de 27ste keer de Aardbeirun georganiseerd. Tegen de achtergrond van de 57ste Aardbeifeesten in Melsele zullen net als vorige jaren enkele honderden sportievelingen door de straten lopen. Dit jaar zijn er twee veranderingen. Enerzijds is het parcours verkort. De ronden van 5 km zijn dit jaar ingekort tot ronden van 2,5 km. Zo zien de supporters hun favoriet voor de familiejogging van 5 km twee keer langskomen en voor de hoofdafstand van 10 km vier keer.





Daarnaast is er ook een nieuwe discipline: de estafetterun. Duo's kunnen elkaar bekampen over een afstand van 5 km. De eerste loper start en na een ronde van 2,5 km lost de tweede loper af. Een laagdrempelig loopevenement, waarbij ook de minder sterke lopers aan hun trekken komen. Meer info: aardbeifeesten.jimdo.com (PKM)





Meer over Aardbeifeesten

Melsele

PKM

sport

sportdiscipline