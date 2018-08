Straattheater brengt warmte op feestmarkt 25 augustus 2018

02u45 0

De avondfeestmarkt is traditioneel de topper van de Beverse Feesten. Gisterenavond was het dan ook koppen lopen in de Beverse centrumstraten. Vooral in de Vrasenestraat en op de Grote Markt was er een massa volk op de been. Het Internationaal Straattheaterfestival verdreef de eerste avondkilte en op het oud atletiekplein was er een grote opkomst voor de indrukwekkende acts uit binnen- en buitenland. Traditioneel waren er ook heel wat 'walking acts' die zich tussen de massa begaven en daar voor verwondering en een glimlach zorgden. "We zijn dan ook al heel tevreden over de eerste dag", zegt Erik Apers, projectcoördinator van het festival. "Er was wel een regenscenario, maar niet voor alle acts en straattheater komt vooral tot zijn recht op... straat." (PKM)