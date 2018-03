Stort ontdekt in natuurgebied De Putten 24 maart 2018

In het natuurgebied De Putten in Kieldrecht heeft zich de afgelopen maanden een reusachtig sluikstort gevormd. Volgens actiecomité Doel ligt er intussen naar schatting méér dan een ton afval. "Dit werd in januari aan de milieudienst van de gemeente Beveren gesignaleerd die het onmiddellijk doorgaf de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), maar intussen is er nog niks gebeurd", zegt woordvoerder Jan Creve. Het actiecomité ziet vooral een probleem in de complete versnippering van bevoegdheden voor het opruimen van afval en sluikstorten. Naargelang het terrein, is de gemeente Beveren, MLSO, het Havenbedrijf, de Vlaamse Landmaatschappij, de NMBS of de Administratie Maritieme Toegang verantwoordelijk. "Wat nodig is zijn parkings met een afvalcontainerpark en een opkuisploeg die het havengebied en de onmiddellijke omgeving dagelijks proper houdt. De haven maakt meer dan genoeg winst om dat te zonder probleem te kunnen betalen." (PKM)