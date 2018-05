Stort in De Putten opgeruimd 16 mei 2018

De Maatschappij Linkerscheldeoever heeft het stort in het natuurgebied De Putten laten opruimen. In totaal werd er bijna een ton afval gedumpt. Op de gemeenteraad van maart drongen gemeenteraadsleden Bruno Stevenheydens en Stijn De Munck (Groen-sp.a) aan om meer overleg te plegen met alle bevoegde instanties. "Dat de haven één stort aan het worden is, heeft vooral te maken met de versnippering van bevoegdheden", vinden beide raadsleden. Volgens Boudewijn Vlegels (N-VA), voorzitter van MLSO, zijn er intussen extra maatregelen genomen om sneller op de bal te spelen. (PKM)