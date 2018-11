Storm laat omwonenden participeren in nieuw windmolenpark langs E34 Kristof Pieters

13 november 2018

17u06 0 Beveren De firma Storm is momenteel bezig met de bouw van drie nieuwe windturbines langs de E34 in Melsele. De funderingen worden deze week afgewerkt. Omwonenden kunnen zich nog tot eind deze maand inschrijven voor een aandeel in het windpark.

Op de werf in Melsele zijn de drie funderingen klaar. De aanvulling van de bouwput wordt deze week afgewerkt. Ook de voorbereidingen om de transporten op de site te krijgen zijn nu bezig. Vanaf 19 november worden de onderdelen van de windmolens zoals de wieken en torensegmenten geleverd. Het Storm-windpark in Melsele bestaat uit 3 windturbines met een elektrisch vermogen van 2 MW. Ze zijn goed voor een jaarlijkse productie van 17.500 MWh aan groene stroom, het equivalent van het jaarverbruik van 5.100 gezinnen. Het windpark zal in het voorjaar van 2019 operationeel zijn.

Storm nodigen de omwonenden van uit om een kijkje te komen nemen op de werf. De medewerkers van Storm zullen dan een woordje uitleg geven over het verloop van de werken of windenergie in het algemeen. De open werfdag is gepland voor 2 december.

De omwonenden kunnen zich nog tot en met 30 november inschrijven voor de bewonersparticipatie via Storm CVBA. Door zich in te schrijven op aandelen van de coöperatieve kan men delen in de winsten. Eén aandeel in de coöperatieve kost 125 euro. Elk gezinslid kan tot 24 aandelen kopen. De coöperatieve investeert die opbrengsten in het Storm-windpark in Melsele. Het verwachte jaarlijkse rendement bedraagt 4% tot 6%. Verder kunnen de coöperanten groene stroom afnemen aan een gunsttarief.

Storm CVBA telt op dit moment in totaal 2361 coöperanten voor de Storm-windparken in Wachtebeke, Maasmechelen, Westerlo, Wielsbeke, Geel, Desselgem, Meer, Dilsen-Stokkem, Haven Gent, Lokeren, Zandvliet en Minderhout.

Meer info: https:// www.storm.be