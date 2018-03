Sticker om huisdier uit brand te redden HULPDIENSTEN WIJZEN OP AANWEZIGHEID KAT OF HOND KRISTOF PIETERS

03 maart 2018

02u27 0 Beveren Inwoners van Beveren kunnen vanaf nu een sticker kleven aan de voordeur waarbij ze aangeven welke huisdieren er aanwezig zijn. Bij een brand worden huisdieren soms over het hoofd gezien, omdat hulpdiensten niet op de hoogte zijn.

Bij een woningbrand ligt de prioriteit van de brandweer bij het redden van mensenlevens. Daarna wordt geprobeerd om het betrokken gebouw zo veel mogelijk te redden. "Hoewel de brandweer de intentie heeft alle aanwezige levende wezens te redden, worden huisdieren soms over het hoofd gezien, simpelweg omdat de brandweerlieden niet altijd op de hoogte zijn van de aanwezigheid van huisdieren", zegt schepen van dierenwelzijn Dominique Tielens (N-VA). "Daar proberen we nu een oplossing voor te bieden met een gratis 'huisdiersticker'. Het idee is simpel. Eigenaars van een huisdier kunnen op de sticker aanduiden of ze een hond of kat hebben of andere huisdieren en ook het aantal vermelden. Zo kunnen de tussenkomende brandweerploegen in een oogopslag zien hoeveel dieren ze kunnen aantreffen en moeten proberen redden. Mensen kunnen op de sticker ook hun gsm-nummer vermelden. Dit is sowieso erg handig als er een incident is en er niemand thuis is."





Makkelijk verplaatsbaar

Dominique Tielens liep al een tijdje rond met het idee dat ook in de brandweerzone Westhoek recent werd gelanceerd. "Mijn echtgenoot is beroepsbrandweerman en we hebben zelf een hond en een kat thuis. Ook zelf zien we heel veel nut in het aanbrengen van zo'n sticker."





De gemeente liet er een duizendtal maken die gratis worden verspreid via dierenartsen, maar ook in het gemeentehuis of het toeristisch infokantoor af te halen zijn. "De sticker is gemaakt van vinyl en is dus vrij makkelijk te verwijderen en verplaatsbaar. Bij een moeilijk verwijderbare sticker is de drempel misschien te groot zijn om die aan een deur of een raam te kleven", zegt Tielens.





Vraag groot

De sticker is ook bekend bij de Hulpverleningszone Waasland. "We merken wel dat er veel vraag is. Bijna elk gezin heeft wel een kat, een hond of een ander huisdier en mensen zijn aan de dieren gehecht. Bij veel mensen vormen huisdieren een deel van het gezin. Als ze omkomen in een brand, is het verdriet vaak groter om de dieren dan om de materiële schade. Voor de hulpdiensten is de eerste prioriteit mensenlevens redden. Ze gaan geen overbodige risico's nemen om een dier uit een brand te halen, maar als ze weten dat er dieren in huis zijn, kunnen ze er wel rekening mee houden. Het gebeurt immers vaak dat dieren zich in paniek gaan verstoppen of naar de bovenverdieping lopen. Als we met dit initiatief enkele dierenlevens kunnen redden, is dit de campagne meer dan waard."