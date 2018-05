Steward voor middagtoezicht op scholieren MAATREGEL KOMT ER NA TAL VAN KLACHTEN VAN HANDELAREN KRISTOF PIETERS

12 mei 2018

02u27 0 Beveren De politie van de zone Waasland-Noord gaat een steward inzetten voor middagtoezicht in het centrum. Die moet ervoor zorgen dat leerlingen van verschillende scholen geen overlast veroorzaken. De maatregel komt er na klachten over lunchende scholieren in De Gaanderij De Bever en de ondergrondse Albert Heyn.

De overlast van hangjongeren is een probleem dat al een tijdje aansleept in Beveren. In het centrum zijn drie grote secundaire scholen met elk een duizendtal scholieren. Tijdens de middagpauze mag een deel van de leerlingen van de laatste graad buiten de school gaan eten. Het gaat voornamelijk om studenten uit het vijfde en zesde secundair. De scholieren veroorzaken soms overlast in het centrum. Het probleem doet zich vooral voor tijdens regen of kou. Dan trekken de studenten massaal naar winkelgaanderij De Bever of naar het ondergrondse deel van het shopping center Warande, waar supermarkt Albert Heyn gevestigd is. Een aantal handelaars klaagt erover dat dit soms met overlast gepaard gaat. De klachten gaan onder meer over het versperren van de doorgang, roken en het achterlaten van afval.





Gemeente, handelaarsvereniging Aangenaam Winkelen, de scholen en de politiezone Waasland-Noord zaten al een paar keer samen om te zoeken naar een oplossing. "We houden nu al elke middag toezicht, maar dat gebeurt met de wijkagenten en de reguliere patrouilles", zegt korpschef Leo Mares. "We hebben besloten om een steward aan te stellen. Deze medewerker zal zich fulltime met deze problematiek bezighouden en moet een herkenbaar gezicht worden voor zowel handelaars als scholieren. Het project zit nog in een opstartfase, maar zou tegen de start van volgend schooljaar operationeel moeten zijn."





"Het is vooral de perceptie"

De gemeente heeft intussen ook al maatregelen genomen. "We hebben de frequentie voor het ledigen van vuilnisbakken verhoogd, maar het probleem is vooral de capaciteit van de refters van de scholen zelf", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). Schepen van Onderwijs Katrien Claus (CD&V) nuanceert dat laatste. "De refters zijn inderdaad te klein om iedereen op het zelfde moment een plaats te geven, maar er kan wel in shiften worden gewerkt. Volgens de scholen is het vooral te wijten aan de ouders die schriftelijke toestemming geven dat hun kinderen buiten de schoolmuren mag lunchen. We moeten de problemen trouwens niet overroepen. Het is vooral de perceptie omdat er grote groepen jongeren rondhangen. Een aantal handelaars klaagt hierover, maar een ander deel is er blij mij omdat ze ook een cliënteel vormen. Albert Heyn heeft intussen jongeren verboden om er op de grond te gaan zitten. Ik denk echter dat met een beetje dialoog veel problemen snel opgelost geraken en een steward kan daarbij zeker helpen."