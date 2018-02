Sportlaureaten in de bloemetjes 01 februari 2018

Het gemeentebestuur en de gemeentelijke sportraad van Beveren hebben hun lokale kampioenen gehuldigd. De verschillende gevechtssportclubs gaven enkele demonstraties tijdens de huldiging. Zij beschikken sinds dit jaar over een eigen gevechtssporthal. In totaal werden maar liefst 360 Beverse kampioenen uit verschillende sporttakken in de bloemetjes gezet.





Naast de categorieën Provinciaal, Vlaams en Nationaal Kampioen waren er ook enkel aparte categorieën om personen extra in de kijker te zetten omwille van uitzonderlijke sportieve prestaties.





(PKM)