Sportieve scholen krijgen steuntje in de rug 06 februari 2018

Zeven scholen die met het grootste aantal kinderen deelnamen aan de schoolsportactie van de gemeente Beveren zijn in de prijzen gevallen. Scholen die deelnamen aan negen activiteiten van de sportdienst of de Stichting Vlaamse Scholensport konden punten verzamelen. De laureaten bij het kleuter-, lager- en secundair onderwijs werden respectievelijk Sancta Maria, De Kreek en het KA Beveren. Ze mochten elk een cheque van zeshonderd euro in ontvangst nemen. Zilver en een cheque van vierhonderd euro ging naar De Toren voor de kleuters en Sint-Rafaël voor het lager onderwijs. Het brons en tweehonderd euro ging naar basisschool Kallo en Sancta Maria.





(PKM)