Sportieve scholen krijgen steuntje in de rug Kristof Pieters

31 januari 2019



Zeven scholen die met het grootste aantal kinderen deelnamen aan de schoolsportactie van de gemeente Beveren, zijn in de prijzen gevallen. Scholen die deelnamen aan 9 activiteiten georganiseerd door de sportdienst of de Stichting Vlaamse Scholensport konden punten verzamelen. De laureaten bij het kleuter-, lager- en secundair onderwijs mochten elk een cheque van 600 euro in ontvangst nemen. De andere scholen kregen 200 tot 400 euro. Het geld moet besteed worden aan sportmateriaal.