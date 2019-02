Sportdienst Beveren bekroond met ‘Sporters Beleven Meer Award 2018’ Kristof Pieters

06 februari 2019

18u52 0

De Beverse sportdienst is in de prijzen gevallen bij Sport Vlaanderen. Naast een ‘Sporters Beleven Meer Award’ mocht de dienst ook een waardebon in ontvangst nemen van 750 euro. “We kregen een speciale vermelding en eindigden eerst in de categorie ‘Sport & Natuur’. Dit hebben we te danken aan onze activiteiten zoals ‘Dwars Door Beveren’, de Havenlandrun, de survivalrun voor scholen en de vele fietstochten en wandelingen. Daarmee promoten we om te sporten in de natuur ”, klinkt het. De award werd toepasselijk voorgesteld bij de senioren die tweemaal komen fitnessen in fitnesscentrum De Meirdam in het kader van het ‘Beweeg & Beleef!’-programma.