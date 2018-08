Spoorwegovergang Gentstraat definitief dicht 01 september 2018

Vanaf maandag 3 september zal de spoorwegovergang in de Gentstraat in Melsele afgesloten worden voor alle doorgaand verkeer. Dat heeft alles te maken met het afwerken van het nieuwe fietspad langs de spoorweg. Tijdens die werken wordt een deel van de straat opgebroken, waardoor doorgaand verkeer voor zowel automobilisten als voetgangers en fietsers onmogelijk wordt. Als de werken in de Gentstraat afgelopen zijn, is de nieuwe fietsverbinding langs het spoor een feit en zal de overweg terug opengesteld worden, maar dan enkel nog voor voetgangers en fietsers. Automobilisten die de spoorweg willen kruisen, kunnen vanaf dan gebruik maken van de spoorwegovergang in de Appelstraat.





(PKM)