Spooroverweg N70 enkel dagen afgesloten voor alle verkeer Kristof Pieters

13 november 2018

13u20 16

Infrabel, de beheerder van spoorinfrastructuur, voert van zaterdag 17 november om 12 uur tot maandag 19 november om 6 uur werken uit aan de spooroverweg op de N70 in Melsele. De N70 is dan afgesloten voor alle verkeer, inclusief fietsers en bromfietsers. Enkel voetgangers kunnen nog passeren. De werken zullen ongetwijfeld heel wat verkeershinder met zich meebrengen. Het verkeer wordt namelijk omgeleid via de E17 en E34. Verkeer van Zwijndrecht naar Beveren wordt omgeleid via de Krijgsbaan naar de E17 tot de afrit naar Haasdonk. Via Vijfstraten loopt de omleiding op de N70 richting Beveren-centrum. Verkeer van Beveren naar Zwijndrecht wordt omgeleid via Linkeroever. In Melsele gaat de omleiding via de Schoolstraat en Melseledijk (N450) naar de Expressweg, om zo via de Halewijnlaan en de Blancefloerlaan naar Zwijndrecht te komen.