Spookrijder in de flank gegrepen

Op de E34 richting kust heeft een spookrijder in de nacht van vrijdag op zaterdag ter hoogte van Vrasene een ongeval veroorzaakt. Gelukkig vielen er geen gewonden, maar de gevolgen hadden veel erger kunnen zijn. Omstreeks 0.45 uur maakte de bestuurder van een Renault naar eigen zeggen rechtsomkeer omdat hij verkeerd gereden was. De man kwam uit de richting van Antwerpen en had daarom de afrit Vrasene genomen. De man vergiste zich echter en draaide opnieuw de oprit op waarbij hij al spookrijdend de snelweg opreed. Toen hij zijn fout inzag, maakte hij meteen rechtsomkeer. Daarbij liep het echter fout. Een Range Rover met Luxemburgse nummerplaat probeerde de Renault nog te ontwijken, maar dat mislukte.





De Renault werd in de flank geramd, de Range Rover kwam vervolgens tegen de vangrail tot stilstand. De drie inzittenden, een man, een vrouw en een kind bleven ongedeerd maar waren wel erg geschrokken. (PKM)