Spelers Waasland-Beveren betalen fans tickets terug na schabouwelijke wedstrijd Kristof Pieters

11 april 2019

16u07 0 Beveren De spelersgroep van voetbalclub Waasland-Beveren heeft een opmerkelijke geste gedaan naar de supporters die afgelopen zaterdag de verplaatsing maakten naar het Dudenpark in Vorst voor de match tegen Union. Na de beschamende prestatie en de 5-1 nederlaag, beslisten de spelers om de tickets terug te betalen.

Waasland-Beveren leed het voorbije weekend een zware nederlaag op het veld van Union Sint-Gillis. De Waaslanders kregen maar liefst vijf doelpunten om de oren en staan in de play-offs na drie speeldagen achteraan met één schamel punt. Dat het geen wedstrijd op niveau was, beseffen de spelers van Waasland-Beveren zelf ook. “De spelersraad is na de match naar het bestuur getrokken met het voorstel om iets terug te doen naar de supporters die de verplaatsing hebben gedaan naar Brussel”, zegt woordvoerder Martijn De Jonghe. “Ze zijn beschaamd na hun prestatie en willen daarom de tickets uit eigen zak terugbetalen.” De fans telden elk 10 euro neer en er trokken naar schatting een 200-tal supporters mee naar Union. De spelers zullen dus niet hun rekening moeten plunderen maar de geste wordt wel geapprecieerd. “Ze willen vooral een signaal geven”, zegt De Jonghe. “Het gaat om een vaste kern aan supporters die bijna elke verplaatsing maken. De spelers willen natuurlijk dat ze ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op deze geel-blauwe steun. Nu moeten we deze wedstrijd zo snel mogelijk vergeten en uitkijken naar de partij tegen Cercle Brugge. De terugbetaling van de tickets wordt door de fans geapprecieerd maar ik denk dat ze slechts één ding echt willen, en dat is terug mooi voetbal op de mat brengen.”