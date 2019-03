Spectaculaire diefstal in Hubo: dieven hijsen kluis door gat in dak Kristof Pieters

04 maart 2019

14u29 0 Beveren In de doe-het-zelfzaak Hubo aan de Gentseweg in Beveren is maandagochtend een zware inbraak vastgesteld. Dieven maakten een gat in het dak en konden via die weg een kuis naar buiten hijsen. Ze gingen met een vijfduizendtal euro aan de haal maar de schade die ze toebrachten bij de kraak bedraagt een veelvoud daarvan. Door het stormweer sijpelde er immers heel wat water binnen.

Personeelslid Anke De Beer stelde de inbraak vast toen ze maandagochtend rond 8.20 uur als eerste arriveerde om de deuren te openen. “Intussen was er ook een collega gearriveerd die kwam schoonmaken. In de personeelsruimte waar we lunchen troffen we een enorme plas water aan. Toen mijn collega vanuit het bureel boven riep dat er een grote wanorde lag, wist ik meteen hoe laat het was en heb ik de hulpdiensten gealarmeerd.”

De dieven moeten goed zijn voorbereid want ze slaagden erin om het alarm te omzeilen. “Ze zijn via de stelling van onze buitenstock op het dak geraakt en hebben daar eerst grote pakken isolatiemateriaal gelegd”, vervolgt Anke De Beer. “We denken dat ze dit hebben gedaan zodat ze wat verscholen zaten en niemand hen aan het werk kon zien vanaf de N70. Ze moeten de boel op voorhand hebben verkend want ze wisten goed in welk deel van het gebouw de burelen zijn. Op drie verschillende plaatsen werd een gat gemaakt. In de gang hing een bewegingssensor maar die is dus niet geactiveerd omdat ze rechtstreeks in de bureelruimte zijn terechtgekomen. De kluis werd door het dak gehesen. We hebben ze nadien opengebroken teruggevonden achteraan het terrein.”

Zaakvoerder Tom Waterschoot is momenteel op vakantie in het buitenland en kreeg daar het slechte nieuws te horen. Hij ziet wel erg opvallende gelijkenissen met een inbraak acht jaar geleden. “De gangsters kwamen toen op identieke manier binnen via het dak maar toen werd het alarm wel geactiveerd en zagen een overbuur de dieven over het dak lopen. Het lijkt wel alsof dezelfde daders uit hun ‘fouten’ geleerd hebben en nog eens zijn teruggekomen.” In 2010 verdween er zo’n 4.000 euro uit de kluis maar ook in 2004 werd de kluis al eens leeggeroofd. Waterschoot schat dat er dit keer zo’n 5.000 tot 6.000 euro is meegenomen. “Maar de schade die is toegebracht, bedraagt dit keer een veelvoud”, zucht hij. “Door de zware regenval van zondagnacht en maandagochtend is er namelijk heel wat water binnengestroomd. Verschillende computers die we nodig hebben om de winkel te runnen, zijn door het vocht kapot. Ook de gaten in het dak moeten natuurlijk zo snel mogelijk hersteld worden.”

Om erger te voorkomen kwam maandagochtend de brandweer ter plaatse. Die dichtte de gaten zodat het niet verder kon binnen regenen.

Hubo Beveren plant intussen wel extra beveiligingsmaatregelen. “Die waren zelfs al besteld”, zegt Waterschoot nog. “Volgende week zouden normaal gezien een reeks gloednieuwe camera’s geïnstalleerd worden maar de dieven zijn ons jammer genoeg iets te snel af geweest.”