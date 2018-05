Sp.a-Waasland heeft geen vertrouwen meer in kerncentrale 03 mei 2018

"De oudste kerncentrales hangen aan elkaar met spuug en paktouw". Bert Bauwelinck, voorzitter van sp.a-Waasland, heeft er duidelijk geen vertrouwen meer in na het zoveelste 'akkefietje' met Doel 1.





De reactor werd stilgelegd nadat er een lek werd ontdekt in een waterleiding van het noodkoelsysteem in het nucleair gedeelte. "En alweer volgt daarop dezelfde communicatiepoppenkast als altijd en zegt men ons zeker geen zorgen te maken.





Niet betrouwbaar

Onze kerncentrales zijn duidelijk niet langer betrouwbaar. De eerste 20 jaar draaiden onze kerncentrales nog 90% van de tijd.





Tussen 2012 en 2016 zakte dat naar 70%, met als dieptepunt 48% in 2015. Doel 1 moest al 3 jaar definitief stilgelegd worden volgens het vorige regeerakkoord. De huidige regering plakte er echter nog tien jaar bij. Het is ronduit misdadig om ze nog langer open te houden."





Sp.a-Waasland vindt de tijd rijp om een actieplan op te stellen voor de ontmanteling van kerncentrales en voluit te kiezen voor duurzame energieproductie.





