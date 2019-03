Sp.a vraagt livestream van gemeenteraad Kristof Pieters

13 maart 2019

15u28 1 Beveren De gemeenteraad heeft een nieuw huishoudelijk reglement voor zichzelf gestemd. Bij de oppositie waren er enkele opvallende voorstellen. Zo wil Groen de voorzitter op een apart zitje buiten het college zetten en sp.a stelt voor om de zitting van de gemeenteraad uit te zenden via een livestream.

Over het nieuwe huishoudelijk reglement is weinig discussie, maar de oppositiepartijen wilden wel graag enkele punten toevoegen. Groen kreeg van het gemeentebestuur de belofte dat er verslagen zullen worden gemaakt van de verschillende commissies. Die commissies zijn een voorbereiding van dossiers die later op de raad komen. Het gemeentebestuur volt fractieleider Ann Vermeulen wel niet in haar verzoek om de voorzitter van de gemeenteraad op een neutrale plaats te zetten in de raad. Volgens Vermeulen bekrachtigt dit de neutraliteit van de voorzitter. Gemeenteraadsvoorzitter Veerle Vincke ziet echter geen probleem. “De plaats is van geen belang”, vindt ze. “Ik denk dat het inhoudelijke moet primeren. Bovendien is het te gek om nu nog van plaats te veranderen. Bij de verhuizing naar het nieuwe Administratief Centrum zal iedereen trouwens in een cirkel zitten en is de plaats van geen belang meer.” Ook het voorstel om projecties te maken als ondersteuning bij sommige agendapunten is niet weerhouden. Volgens burgemeester Van de Vijver zijn daar net de commissies voor.

Sp.a wil dat er een grotere inspanning wordt geleverd om de burger bij het beleid te betrekken. Volgens Issam Benali moet er werk worden gemaakt van een vragenuurtje, burgerbudgetten en volksraadplegingen. “Het verslag van de gemeenteraad staat wel online, maar zit verstopt achter een menu. Het verslag van het college is zelfs nergens online terug te vinden”, stelt Benali vast. Hij vraagt ook om een livestream van de gemeenteraad te onderzoeken. “Zo kan iedereen van thuis uit de gemeenteraad volgen en wordt de lokale politiek tot in de huiskamer gebracht.” Onder andere in Brugge werd onlangs beslist om de gemeenteraad te streamen.

Het college wou de inhoudelijke discussie over meer burgerparticipatie niet aangaan, maar belooft binnenkort een werkingstekst voor te leggen. Daarbij zal inspraak van burgers concreet in een reglement worden gegoten.