Sons wint De Nieuwe Lichting 26 januari 2018

02u57 0 Beveren De garagepunkgroep Sons uit Melsele is één van de drie eindwinnaars van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel.

Met een livestream op Facebook maakte de radiozender gisteren de winnaars bekend. De band was geselecteerd uit meer dan duizend inzendingen. De negen finalisten moesten naar de DAFT opnamestudio's in Malmédy waar de livestream werd uitgezonden. Sons bestaat uit vier jeugdvrienden uit Melsele.





Pukkelpop

Ze spelen nog maar twee jaar samen. In tegenstelling tot de vorige jaren worden de winnaars niet beloond met een plek op de affiche van Pukkelpop. Die hoofdprijs is vervangen door opnametijd in de Daft Studio's. Het is nu afwachten of de winnaars het even goed gaan doen als Tamino, die vorig jaar de fraaie trofee op zijn schoorsteen mocht zetten. Voor Sons is er in ieder geval een deur naar het grote publiek wagenwijd open gezet. (PKM)