Sons mogen Melsele laten daveren 26 juli 2018

De Aardbeigemeente gaat op zoek naar een nieuwe dorpsburgemeester. Vier kandidaten hebben zich ingeschreven voor de ludieke verkiezing tijdens de Dorpsfeesten. De Dorpsfeesten worden op zaterdag 28 juli om 16 uur feestelijk geopend door de uittredende burgemeester Koen Maes. Met een gratis vat zet hij de kers op de taart van het jaar waarin hij de felbegeerde sjerp mocht dragen. Na de openingsspeech voorzien de heren van 'We Zijn Der Eens Mee Buiten' heerlijke paella. Fløyte zorgt met fijne covers van onder andere Sting en Los Lobos voor de eerste muzikale noten. Met een Kubbtornooi is er om 17 uur ook een sportieve opener. Inschrijven kan nog bij Jolien Van Mullem (0499/27.80.49). 's Avonds zijn er optredens van 'Barber Rufus' om 20 uur en 'Sons'. Na Werchter mogen ze ook hun eigen dorp laten daveren. Om 23 uur sluit DJ Randy af. Zondag 29 juli organiseert WTC De Kadans voor de zevende keer de Memorial Gerry Van Der Aa, een afgepijlde fietstocht voor wielertoeristen, met bevoorrading. Je hebt de keuze uit drie afstanden: 60, 85 en 120 kilometer. Inschrijven en vertrekken aan de tent tussen 8 en 11 uur. Tussen 10 en 18 uur is er kinderanimatie op en rond het kerkplein met speelbuizen, springkastelen, schminksters, een speel-o-theek en als kers op de taart is er om 14.30 uur een acrobaten-voorstelling voor jong en oud. 'HARDT' is een groot collectief van twaalf jongeren van de Antwerpse circusschool. Tussen 11 en 13 uur kan men dan aanschuiven voor een brunch waarna om 16 uur de burgemeestersverkiezing volgt. De verkiezing wordt vooraf gegaan door The Voice van Melsele Robin D'hoore. Koen Molenaer en Kris Ryckaert zorgen voor de muzikale toets tijdens en na. Om 18 uur is er een barbecue en met Chackie Jam staat om 20.30 uur een andere winnaar van de Nieuwe Lichting 2018 op het podium. The Subtitles mogen om 2.30 uur afsluiten. (PKM)