Solliciteren over de grens 20 maart 2018

02u51 0

De gemeenten Beveren, Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene houden vandaag samen met EGTS Linieland en verschillende andere partners een grensoverschrijdende jobbeurs in het Freethielstadion. 80 bedrijven uit België en Nederland tekenen present, goed voor in totaal 1.900 vacatures. Ter plaatse screenen VDAB-medewerkers je cv en kan je een professionele foto voor jouw cv laten maken. Tijdens een workshop 'werken in Nederland/Vlaanderen' kom je meer te weten over de praktische aspecten van werken over de grens. De organisatie kiest dit jaar voor een nieuw concept: alle bedrijven en interimkantoren zijn verzameld op één verdieping in tegenstelling tot andere edities. De standhouders nemen plaats achter hoge tafeltjes zodat vlotter een gesprek met mogelijke kandidaten aangeknoopt kan worden. De bezoekers volgen een aangegeven route zodat alle stands bezocht worden. De jobbeurs is open voor bezoekers van 12 tot 16 uur. Voor meer info: www.egtslinieland.eu (PKM)