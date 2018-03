Soepverkoop voor Bone4Kids 16 maart 2018

Best Pittig, de jongerenafdeling van Markant, heeft 300 liter soep verkocht voor het goede doel. Steffie Kunnen uit Vrasene krijgt op 16 maart in café Brisée in Kieldrecht de cheque overhandigd. Zij richtte een vijftal jaren geleden Bone4Kids op, dat is een vereniging die fondsen inzamelt voor onderzoek naar congenitale pseudoartrose. Dat is een ernstig medisch probleem waarbij breuken moeilijk of niet helen.





(PKM)