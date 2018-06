Snoeckstraat krijgt facelift 02 juni 2018

De gemeenteraad heeft de lastvoorwaarden goedgekeurd voor ingrijpende wegen- en rioleringswerken in de Snoeckstraat en een deel van de Pauwstraat in Melsele. De werken omvatten de volledige opbraak van de huidige weg en riolering van de Snoeckstraat tussen de N70 tot en met het kruispunt met de Pauwstraat. Er komt een gescheiden rioolstelsel. Een deel van het regenwater wordt afgevoerd via de Burggravenstraat en een ander deel naar de Molenbeek. Hier is ook extra buffering voorzien. De rijweg wordt heraangelegd in asfalt van 5 meter breed. Er komen ook fietspaden in beton langs beide zijden, met een breedte van 1,75 meter. Langs de pare kant is er ook een voetpad met een breedte van 2 meter. De straat wordt ook groener gemaakt met de aanplant van 18 bomen. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 1.846.737 euro.





