Smaak van Waas lanceert webshop voor streekproducten “Topkwaliteit van om de hoek” Kristof Pieters

12 december 2018

16u24 0 Beveren Smaak van Waas, een coöperatieve van streekproducenten, lanceert een eigen webshop om hun gamma aan een faire prijs bij de mensen thuis te krijgen. Bestellingen worden vanaf 100 euro aan huis geleverd. Voor een kleiner bedrag staan ze klaar bij een lokaal afhaalpunt. “Waarom lamsvlees uit Nieuw-Zeeland kopen als we hier zelf schapen hebben staan met een unieke pré salé smaak?”

De nieuwe Wase vereniging voor streek- en hoeveproducten werd vorig jaar boven de doopvont gehouden en telt intussen 14 producenten die in totaal een 80 tot 90 verschillende producten aanbieden. Dat gaat van wijn en koffie tot groenten, bier, vlees en ijs. “Bij de opstart hebben we ons vooral gericht op de promotie maar nu gaan we een stap verder en willen we de streekproducten ook bij de mensen thuis krijgen”, zegt coördinator Sven De Wever. “Voor de producenten zelf is dat op eigen houtje onbegonnen werk maar door de krachten te bundelen lukt het wel om een logistiek systeem op poten te zetten voor verkoop en levering.”

Concreet kan men van de website voortaan producten bestellen die ofwel thuis geleverd worden indien de bestelling meer dan 100 euro bedraagt, of af te halen zijn voor kleinere bestellingen bij een lokaal afhaalpunt. “Die laatste zijn voornamelijk eigen producenten en beschikbaar in een straal van maximum 15 km”, vervolgt Sven. “Een Meerwaarde voor zowel het afhaalpunt als de klant is de extra beleving die men krijgt als men een bestelling gaat afhalen. Men kan bijvoorbeeld een kijkje nemen op de boerderij of kennismaken met een bepaald productieproces. We mikken met onze webshop zowel op particulieren als professionele restauranthouders en cateraars.”

Sinds de lancering vorig jaar zijn er al een paar nieuwe producten toegetreden zoals De Arenberghoeve uit Kieldrecht dat lamsvlees, kip, uien en aardappelen levert. “We vinden dit een mooi initiatief omdat we als producent een correcte en eerlijke prijs krijgen. Het is ook een gelegenheid om mensen te tonen hoe groot het gamma aan streekproducten wel niet is. Waarom zouden we lamsvlees de halve aardbol rond moeten laten reizen vanuit Nieuw-Zeeland? Wij hebben schapen lopen in het Verdronken Land van Saeftinghe wat voor een unieke pré salé smaak zorgt.” Geert Meersschaert en Kris Van Royen van Saeftingherhof uit Prosperpolder delen die mening. Zij hebben runderen grazen in hetzelfde gebied. “Een eerlijk product verkopen aan een eerlijke prijs is de beste manier om als landbouwbedrijf vandaag de dag te overleven.” Luc De Boey uit Sint-Gillis-Waas is de derde nieuwkomer en zorgt niet alleen voor speculoos en ovenvers brood met plaatselijk geteelde tarwe maar zal ook het logistieke luik voor zijn rekening nemen. Hij gaat namelijk de pakketten verdelen.

Tot slot pakt ‘Smaak van Waas’ ook uit met kant-en-klare maaltijden en catering op basis van streekproducten. “Ik combineer mijn passie voor streekproducten met koken”, zegt chef Annelore De Cock van 123Klaar. “Ik hoop dat andere traiteurs mijn voorbeeld volgen. De producten zijn alleszins van bijzonder hoge kwaliteit.”

Voor meer info en bestellingen: waasshop.be