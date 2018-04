Slachtoffers van nepverpleegster getraumatiseerd 04 april 2018

02u57 0 Beveren Op de correctionele rechtbank hebben de slachtoffers van een nepverpleegster zich gisteren burgerlijke partij gesteld. Vier verdachten van een Nederlandse zigeunerbende worden vervolgd voor het beroven van een 25-tal bejaarden in serviceflats.

In onze regio sloegen ze toe in onder meer Waasmunster, Beveren en Sint-Niklaas. Heel wat slachtoffers zijn getraumatiseerd. Dat is ook het geval voor de 86-jarige Maria, die beroofd werd in haar serviceflat in het complex De Beuken in Beveren. "Ik zie die nepverpleegster nog goed voor mij", getuigt Maria. "Zij kwam op vraag van de dokter een voorafgaandelijk onderzoek doen. Ik pruttelde nog tegen, maar ze nam mij mee naar de badkamer. Voor ik het wist had ze mijn blouse al omhooggetrokken en was ze met kompressen in de weer. Die legde zij zogezegd op een gezwel op mijn rug. Ze zette de kraan wagenwijd open." De nepverpleegster pakte haar gsm en zou een foto maken van het gezwel. In werkelijkheid stuurde zij een sms om te verwittigen dat de kust veilig was. De andere bendeleden kwamen binnen en roofden de kamer leeg. De buit bedroeg een paar honderd euro en enkele juwelen. Volgens de dochter lijdt haar moeder nog steeds onder de feiten. "De gestolen spullen zijn één zaak, maar de afgenomen rust en levenskwaliteit, vind ik veel erger. Sinds de diefstal heeft ze bij het minste schrik." De zaak wordt behandeld op 18 april. (PKM/PLA)