Sirenenetwerk Seveso stopt 18 juli 2018

Op het einde van dit jaar houdt het sirenenetwerk Seveso op te bestaan. In de zone rond de kerncentrale van Doel en de risicovolle Seveso-bedrijven in het havengebied staan momenteel elektronische sirenes opgesteld. Ze kwamen er in de nasleep van de chemische ramp in het Italiaanse dorpje Seveso in 1976. De sirenes kunnen gebruikt worden bij noodgevallen. Er staan onder meer sirenes in Beveren, Zwijndrecht, Kruibeke en Sint-Gillis-Waas. De afgelopen twintig jaar zijn de alarmen nooit gebruikt bij reële noodsituaties. Er waren veel klachten omdat de gesproken boodschappen niet altijd verstaanbaar waren. Met een kostenplaatje van gemiddeld 420.000 euro per jaar is het systeem bovendien erg duur. Dit jaar is er nog een laatste test op 4 oktober. Daarna worden andere kanalen, zoals BE-alert, gebruikt om inwoners te waarschuwen bij calamiteiten. Inschrijven kan gratis via www.be-alert.be/nl. (PKM)