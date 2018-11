Sint ontvangt kinderen in eigen ‘huis’ in Warande Kristof Pieters

30 november 2018

Op zaterdag 1 december ontvangt Warande hoog bezoek want de Sint komt langs. Om 13 uur komt Sinterklaas aan in Beveren aan het gemeentehuis en daarna trekt hij samen met de pieten door de straten naar het Sinterklaashuis (in het pand tussen Proximus en Veritas) waar hij rond 14 uur zal aankomen. Van 14 tot 18 uur kunnen de kinderen hem daar ontmoeten en hun verlanglijstje overhandigen. Voor de creatieve kids is er een kleur- & zoekwedstrijd. Vinden ze alle kleuren in de Warande-etalages, en vervolledigen ze hun kleurplaat? Dan krijgen ze zelfs een cadeautje van de Sint.