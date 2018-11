Sint-Maarten laat kinderen naar snoep graaien Kristof Pieters

11 november 2018

Ondanks het slechte weer hebben een massa kinderen zondagmiddag Sint-Maarten feestelijk verwelkomd in Beveren. Het was de 67ste keer dat de heilige man zijn rondgang deed in de Sint-Martinusparochie. Onderweg werden honderden kilo’s snoepgoed uitgegooid. Het Koninklijk Sint-Maartenscomité trok van traditiegetrouw van wijk tot wijk met voorop Sint-Maarten op zijn witte schimmel. Zowel in de Sint-Martinusschool, de Lindenlaanschool als de Centrumschool was er een griel op de speelplaats. De apotheose was net als vorige jaren de massagriel op de Grote Markt. Daar mocht de kindervriend samen met het comité en enkele notabelen vanop de pui van het gemeentehuis snoep gooien in de massa.