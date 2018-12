Sint is Doel nog niet vergeten Kristof Pieters

Wat De Waterbus of de veerboot niet doet, doet de heilige man nog wel: een halte maken in het Scheldedorpje Doel. Voor de 42ste keer organiseerde watersportvereniging De Noord, de nog enige actieve vereniging in Doel, de intrede van Sinterklaas voor de kinderen en vooral kleinkinderen van de leden. In het clubhuis bleef geen zitje onbezet en kende het kinderfeest een bijzonder gezellig verloop. Maurice Vergauwen, één van de bezielers van De Noord, leidde samen met zijn medewerkers alles in goede banen. De watersportvereniging telt een honderdtal leden, waarvan ongeveer de helft ook effectief varende leden zijn.