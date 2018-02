Shoppen in Beveren, overnachten in Brugge 07 februari 2018

De handelaars van het Beverse winkelcentrum zullen op 10 februari de straten opfleuren met rode ballonnen, want dan worden alle koppeltjes uitgenodigd om samen op de foto te staan. Dit kan op een bed op wielen voor een mooie romantische foto. De mascotte de Bever zal ook dit jaar, samen met de Valentijnsengelen, tussen 14 en 17 uur in de straten wandelen. Wie op deze dag shopt, maakt ook nog eens extra kans op een overnachting met ontbijt in Van der Valk Hotel Oostkamp. "Wie na het shoppen toch nog niet weet wat te kopen voor Valentijn, kan altijd terecht bij de geschenkbonautomaten in het centrum", benadrukt centrummanager Stefaan Provost. (PKM)