Scouts Sint-Hiëronymus kiest voor groene stroom Kristof Pieters

06 september 2018

Scouts Sint-Hiëronymus heeft het dak van haar lokaal Schuttershof vol gelegd met zonnepanelen. “Elke zondag komen we hier samen met de leidingsploeg om alles te geven voor onze 60 kapoenen en welpen. Naast onze wekelijkse werking verhuren we ons lokaal bijna elk weekend en tijdens de zomermaanden aan andere groepen van verschillende jeugdbewegingen voor hun weekenden en kampen. Aangezien er dan veel elektriciteit wordt verbruikt hebben we beslist om het groener aan te pakken”, leggen groepsleiders Joren Van Den Wouwer en Delfien Hurkmans uit “De opties die we hadden waren beperkt. We zitten namelijk in een gebouw dat al dateert van de jaren 50. Tot voor 4 jaar werd het lokaal verwarmd via houtvuren in de haarden die we hadden op elke verdieping. Tijdens onze verbouwing 4 jaar geleden, zijn we overgeschakeld op elektrische vuren, maar helaas hebben we toen onze elektriciteitsrekening de hoogte in zien gaan en zagen we dat er zeer veel werd verbruikt. Daarom hebben we met de leidingsploeg en met de steun van onze VZW beslist het dak volledig te vullen met zoveel mogelijk zonnepanelen. Het was een serieuze investering, maar toekomstgericht. En we dragen bovendien een steentje bij aan het milieu.”

Om het plaatje volledig rond te maken draait het jaarthema van Scouts en Gidsen Vlaanderen dit jaar ook rond ecologie. De Beverse afdeling nodigt alle jongeren uit voor haar startmoment op zaterdag 8 september om 14 uur. Men kan dan kennismaken met het jaarprogramma en de werking.